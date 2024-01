Gli ungheresi Lukacs. Un fondo umanitario per ricordare chi salvò loro la vita

VOLTERRA

Nel 2010, al termine della settimana in cui gli ebrei fiorentini hanno ricordato l’anniversario delle prime retate naziste, è arrivata una riconciliazione con quella storia di persecuzione. Nella sinagoga si è svolta la cerimonia laica più simbolica per il popolo ebraico: il conferimento del titolo di Giusto tra le Nazioni a una coppia di coniugi volterrani, Lorenzo e Antonietta Lorenzini, che nel periodo più buio del nazifascismo non esitarono a mettere in salvo l’odontoiatra Emerico Lucaks, ebreo ungherese che viveva a Volterra.

Lorenzo e Antonietta Lorenzini erano entrambi insegnanti e avevano due figli, Dante e Stefano. Erano amici intimi dei coniugi Lukacs. Emerico Lukacs, che era ebreo, era arrivato in Italia nel 1920 dalla nativa Ungheria. Aveva studiato odontoiatria e si era stabilito a Volterra, dove aveva aperto uno studio dentistico. Aveva inoltre sposato Libia Tassi, una donna cattolica del luogo, e insieme avevano avuto due figli, Adriana e Vittorio.

Già nella primavera del 1943, Lorenzo e Emerico costruirono insieme un muro, dietro il quale nascondevano gli oggetti di valore della famiglia, affinché non venissero requisiti, e degli oggetti vietati, come ad esempio la radio. Nel settembre del 1943, inoltre dopo l’armistizio e l’occupazione nazista, appreso che Emerico Lukacs era sulla lista degli ebrei che dovevano essere arrestati, Lorenzo Lorenzini provvide a nascondere l’amico dentista nella sua casa per alcuni giorni, e successivamente trovò un posto dove potesse stare con la famiglia a Ponzano, un piccolo villaggio nei pressi di Volterra, dove Antonietta insegnava. Antonietta si trasferì quindi a Ponzano con Dante e Stefano, e Lorenzo, fornendo a Lorenzo una buona scusa per fare la spola tra Ponzano e Volterra, celando la vera ragione, quella cioè di fungere da collegamento tra Lukacs e la sua famiglia, che intanto era tornata a Volterra.

Nel gennaio 1944 il pericolo per la famiglia ebrea di essere arrestata era aumentato e dunque Lukacs tornò a Volterra e Lorenzini lo nascose in casa sua. Nel mese di aprile Lorenzini venne arrestato con l’accusa di essere coinvolto in un tentativo di assassinio di un ufficiale fascista. Antonietta Lorenzini quindi suggeriva che sarebbe stato più sicuro per gli amici ebrei trasferirsi a casa dei suoi genitori a Montecatini Val di Cecina. Nel maggio del 1944, Lorenzini, che intanto era stato rilasciato dal carcere, aiutò Lukacs a raggiungere la casa di suo suocero, Emilio Tassi, dove Libia e i bambini si erano rifugiati. Costruirono un nascondiglio nella casa per il suo amico, dove rimase fino a quando l’area venne liberata nel luglio 1944. Nell’ottobre del 1944, la famiglia Lukacs poté tornare a Volterra mantenendo uno stretto legame di amicizia con i Lorenzini. Dopo la morte di Lorenzo Lorenzini nel 1978, il Dr. Lukacs ha istituito un fondo umanitario in sua memoria.

Il 24 marzo 2010 lo Yad Vashem ha riconosciuto Lorenzo Lorenzini e Antonietta Lorenzini come Giusti tra le Nazioni.