"Gino Signori, l'operaio tessile di Figline che aiutò ebree prigioniere nel campo di Hamburg-Veddel: riconosciuto Giusto tra le Nazioni"

Gino Signori aiutò alcune ebree mentre era prigioniero nel campo di Hamburg-Veddel. Gino era operaio tessile di Figline (frazione di Prato) e soldato. Dopo l’8 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e internato. Parlava tedesco e lavorava come infermiere fornendo di nascosto cibo e medicine alle prigioniere ai lavori forzati. Signori aiutò pure una donna di Ostrava, Hana Tomesova. Tutta la sua famiglia era stata fucilata dai tedeschi. Sopravvisse e fu mandata ad Amburgo a lavorare in una fabbrica. Quando fu trasferita al Tiefstag, anche lui venne a farle visita. Dopo la guerra, nel 1947, Tomesova si sposò. Rimase in contatto con Signori che, nel 1964, la invitò a fargli visita. Gino Signori è l’unico cittadino pratese e l’unico internato militare italiano insignito con la Medaglia dei Giusti.

Il 29 gennaio 1984 Yad Vashem riconobbe Gino Signori Giusto tra le Nazioni.