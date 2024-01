Gerstel, orrore ad Auschwitz. Il figlio travestito da prete trovò scampo in seminario

LUCCA

Don Arturo Paoli cooperò col rappresentante della Delasem Giorgio Nissim, nell’attività di salvataggio degli ebrei in Lucchesia. La rete che costruirono si occupava di fornire agli ebrei rifugiati aiuto materiale e documenti falsi. Zvi Yacov (Herman) Gerstel, originario di Colonia, ha raccontato che, lasciata la Germania con i suoi genitori e suo fratello nel 1927, si era stabilito dapprima in Belgio. Quando il Belgio venne occupato dai nazisti e i genitori e il fratello di Gerstel furono deportati e morirono ad Auschwitz, Gerstel scappò e si rifugiò con la falsa identità di Joseph Gruber in una zona non occupata del sud della Francia, dove si sposò.

Quando anche la Francia divenne pericolosa per gli ebrei, si spostò nuovamente, dirigendosi in Italia. Arrivato a Livorno in treno dopo l’8 settembre, si rese però conto che anche l’Italia era occupata dai nazisti. Incontrò dunque Giorgio Nissim che offrì a lui e sua moglie un rifugio per la notte e presentò loro il parroco don Arturo Paoli, che si offrì di trovare loro un posto sicuro nella provincia di Lucca. Arrivati in questa città intanto la moglie di Gerstel, alla fine della gravidanza, fu accompagnata dalla sorella di Arturo Paoli, Anna, all’ospedale, dove nacque la figlia di Gerstel, Rosa.

Il pericolo per gli ebrei nella zona cresceva e quindi Gerstel fu ospitato da don Arturo Paoli nel suo seminario, dove rimase fino alla liberazione di Lucca da parte degli alleati, avvenuta il 6 settembre 1944, anche se i rastrellamenti nazisti alla ricerca di partigiani ed ebrei si erano fatti sempre più numerosi e diventava quindi sempre più rischioso nascondere persone ebree. La moglie e la figlia di Gerstel invece trovarono rifugio altrove e don Paoli successivamente aiutò i due coniugi a ricongiungersi. Don Paoli provvide a travestire Gerstel da prete affinché potesse muoversi liberamente, presentandolo come segretario dell’arcivescovo di Lucca, Antonio Torrini.

Il 19 maggio 1999 Yad Vashem ha riconosciuto don Arturo Paoli come Giusto tra le Nazioni.