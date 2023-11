Artigiane e imprenditrici: "Vinta la sfida più difficile"

di Rossella Conte

FIRENZE

All’inizio del XIX secolo le imprenditrici rappresentavano una rarità. Oggi nel nostro paese non solo sono il fenomeno più visibile del processo di affermazione femminile, ma soprattutto un veicolo importante per l’empowerment "rosa". In buona sostanza, le donne imprenditrici aprono nuove strade. Ne sono convinte le quattro artigiane del Movimento Donna Impresa Confartigianato Firenze: Costanza Masini di Masini Terrecotte Impruneta, nonché presidente del Movimento, Bianca Guscelli di Brandimarte, Serena Nobili di Dinicaffè e Catia Scarpelli di Scarpelli Mosaici.

"Oggi il mondo dell’artigianato è molto più rosa rispetto al passato, anche se ci sarebbe ancora tanto da fare per sfatare etichette e luoghi comuni" sottolinea Costanza Masini che nel 2014 è entrata in azienda prima occupandosi di marketing e sales e dal 2019 come socio dirigente insieme a suo padre Marco. "Essere imprenditrici aiuta le donne nella consapevolezza di se stesse. L’avvio e la gestione di un’attività conferiscono un maggiore controllo sulla propria situazione finanziaria – sottolinea Masini –. Essere imprenditrici permette di generare reddito riducendo la dipendenza economica".

Bianca Guscelli, titolare del marchio Brandimarte, nata e cresciuta nella famiglia di argentieri che già nel 2016 ha regalato una seconda vita al brand, ne è convinta: "Le donne che intraprendono iniziative imprenditoriali dimostrano che sono capaci di gestire con successo sia gli affari che le responsabilità familiari. Le imprenditrici sono abituate a sacrifici e notti insonni, non abbiamo la sicurezza di uno stipendio fisso ma siamo libere di gestire il nostro tempo e questo ci permette di poter conciliare vita professionale e personale" sottolinea Guscelli.

"Non è semplice, sia chiaro, le sfide sono tante. A partire dalla maternità che è un nostro diritto, ma che resta una corsa a ostacoli per via delle lungaggini burocratiche. Ma fare l’imprenditrice è stimolante, aiuta a sviluppare una vasta gamma di competenze che si traducono in una maggiore consapevolezza" aggiunge.

Per Catia Scarpelli che gestisce Scarpelli Mosaici, l’azienda fondata dal padre Renzo, "le imprenditrici sono la testimonianza più palese di come si possano superare le sfide di genere e raggiungere il successo". Lei si è fatta strada in un mondo maschile e nel 2021 ha ricevuto il riconoscimento "Donna del Marmo". "Una donna ha una sensibilità e una profondità di pensiero oltre che un’attenzione ai dettagli che è un valore aggiunto" dice Scarpelli.

Lo sa bene Serena Nobili, terza generazione alla guida di Dinicaffè, l’antica torrefazione fiorentina fondata dal nonno Alberto Dini: "La figura della donna nel mondo dell’artigianato si è evoluta, ci sono sempre più donne e questo porta a una maggiore indipendenza oltre che alla libertà di poter essere lavoratrici e mamme". Anche lei si è fatta strada in un mondo prevalentemente maschile. Le chiavi del successo? "Preparazione e tanto, tanto lavoro".