Andò deciso alla Gestapo: "Prendete me e lasciate quelle povere persone"

FIRENZE

Don Giulio Facibeni, nato nel 1884, fu viceparroco nella pieve di Santo Stefano in Pane a Rifredi, Firenze, e poi direttore dell’orfanotrofio Madonnina del Grappa situato sempre nel quartiere Rifredi. Collaborò alle operazioni di soccorso agli ebrei della rete di aiuto ebraico-cristiana di Firenze, sotto la guida del cardinale Elia Dalla Costa e del rabbino Nathan Cassuto. In particolare a Firenze si erano riversati numerosi ebrei stranieri, provenienti soprattutto dalla Francia, occupata dai tedeschi dopo lo sbarco in Normandia. In particolare, don Giulio Facibeni fu coinvolto nel salvataggio di sei persone, tra cui i fratelli Louis e Harry Goldman che nel 1933 erano fuggiti da Francoforte sul Meno verso Parigi insieme con il padre e la madre.

Dopo l’occupazione della Francia nel 1940, la famiglia aveva vagato da un posto all’altro, fino all’ottobre del 1943 quando, dopo la firma dell’armistizio dell’Italia con gli alleati, erano fuggiti verso l’Italia a piedi attraverso le Alpi e infine erano giunti a Firenze. Grazie al comitato di assistenza ebraico-cristiano furono collocati in diverse istituzioni cattoliche. Il 6 novembre 1943 però il nascondiglio dei Goldman veniva scoperto e, mentre i ragazzi riuscivano a fuggire, il loro padre fu catturato e deportato con altri 700 ebrei ad Auschwitz.

I due giovani insieme a Willy Hartmeyer, un altro ragazzo che era riuscito a fuggire con loro, si diressero all’orfanotrofio gestito da don Facibeni, e vi rimasero fino alla liberazione della città, l’11 agosto 1944. Don Facibeni nascose i due ragazzi in una stanza sul retro dell’orfanotrofio, offrendo loro cibo e vestiti, e fornendo loro documenti falsi, presentandoli come rifugiati di guerra, nati in Francia da genitori italiani, che si trovavano, il padre nell’esercito italiano sul fronte russo, e la loro madre nel sud Italia dietro le linee alleate. In particolare, è da menzionare l’episodio in cui i ragazzi furono arrestati dalla polizia con l’accusa di essere coinvolti in un attentato alla vita di alcuni soldati tedeschi. A rischio personale, don Facibeni si diresse alla caserma della Gestapo per offrire sé stesso in cambio dei suoi protetti. Fu proprio Louis Goldman a ricordarlo così nel suo libro Amici per la vita, pubblicato a Firenze da Edizioni SP44 nel 1983.

"La fama delle buone azioni di monsignor Facibeni si era sparsa fuori dell’orfanotrofio ed egli era stimato e rispettato in tutta Firenze… Era impossibile non essere toccati dalla sua umiltà, gentilezza e salda fede nella Divina Provvidenza".

Il sopravvissuto si intratteneva con lui e lo accompagnava nei suoi giri per l’orfanotrofio, oppure andava nella sua stanza a fare quattro chiacchiere. Il più delle volte parlando di guerra naturalmente, sempre la guerra”.

Il 2 settembre del 1996 Yad Vashem ha riconosciuto don Giulio Facibeni come Giusto tra le Nazioni.