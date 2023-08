Viola Park, che passione Primo storico ritiro in casa

di Alessandro Latini

La prima volta non si scorda mai. Lo avrà pensato anche la Fiorentina nei giorni di giugno in cui ha organizzato il primo ritiro della storia del club al Viola Park. Perché questo è bene sottolinearlo subito. Nella quasi centenaria storia viola non c’era mai stata la possibilità di allenarsi a casa propria. E come spesso accade, le novità portano con sè anche dubbi ed incertezze, oltre a quel brivido di curiosità nel vedere all’opera i calciatori dentro la spettacolare struttura sorta nel Comune di Bagno a Ripoli. Si è parlato a lungo del grande caldo con il quale si sarebbero dovuti allenare i calciatori, ma pian piano si è presa consapevolezza che i benefici di un ritiro in casa sarebbero stati maggiori delle problematiche. Se ne è reso conto per primo mister Italiano, che qualche preoccupazione ce l’aveva, salvo poi doversi ricredere di fronte a quel che propone il Viola Park, eccellenza assoluta in Italia ed in Europa. Per la cura del fisico non manca niente, così come il riposo e l’area benessere sono attrezzate per ogni evenienza. Grande attenzione alla prevenzione degli infortuni, oltre al recupero qualora si verificassero. Agevolato anche l’aspetto alimentare. Rispetto al classico ritiro nell’hotel di montagna tutto adesso è prodotto dai cuochi del club, in stretta collaborazione con quelli che sono i dettami del nutrizionista.

Giusto per fare un esempio, all’interno del Viola Park c’è anche una cucina completamente dedicata a chi ha intolleranze alimentari. Insomma, niente è lasciato al caso, la struttura è stata costruita seguendo i dettami dei professionisti del club. E poi c’è anche l’aspetto ludico, che i calciatori hanno apprezzato. Rispetto alla montagna, dove i giorni liberi al massimo potevano essere trascorsi in una malga o alle terme, quest’anno i calciatori viola hanno potuto raggiungere spesso le note località di mare del litorale toscano. Sicuramente un aspetto apprezzato da molti e che ha fatto dimenticare in fretta il problema del caldo di luglio e agosto.