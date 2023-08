Squadra, Park e stadio Le mille sfide di Rocco

di Giampaolo Marchini

Un uomo di cuore che si emoziona. Rocco Commisso in tutto quello che fa, perché come diceva il celebre procuratore sportivo Dicky Fox nel film Jerry Maguire, "se questo è vuoto (indicando il cuore), questa non ha importanza (la testa)". E non solo nello mondo dello sport. Per ripercorrere questi primi anni di proprietà viola bisognerebbe avere a disposizione un volume perché dal 6 giugno del 2019 la Fiorentina è entrata in un turbine di emozioni e una sola certezza: Commisso non è un presidente come gli altri. E’ proprio uguale a nessuno. Non potrebbe essere altrimenti. Lo hanno definito in tanti modi e tutti probabilmente giusti e diversi tra loro, ma che riassumono perfettamente Rocco, il ragazzo di Calabria diventato grande al di là dell’oceano, dove tanti hanno tentato e solo pochi hanno vinto. E lui vorrebbe vincere anche nel calcio, come normale che sia, considerata la passione che ci mette, attingendo a quel suo modo di essere così schietto, diretto, passionale e geniale. Ma anche ambizioso, allergico alle critiche, e al tempo stesso estremamente determinato nel costruire e difendere quello che ha realizzato nella sua vita. Professionale e non.

La Fiorentina è il suo vizio più profondo e la voglia di vederla in cima – sempre stando attenti al bilancio – un pensiero che si rincorre da quando ha messo la firma sull’acquisizione del club viola. Già, il viola, come il Park che non smette mai (giustamente) di citare e che non vede l’ora di inaugurare, anche per metterci prima possibile un trofeo, accarezzato nelle due finali perse, che però testimoniano come la Fiorentina sia sulla strada giusta, senza comunque lasciarsi abbagliare dalla possibilità di successi facili, dopo il percorso dello scorso anno. Il calcio non è una scienza esatta e talvolta non sempre le cose in campo vanno come uno se l’aspetta o programma. Eppure se i principi adottati negli affari – in questo caso da Commisso – sono validi, possono essere ricalcati anche nel pallone. Rocco una vittoria l’ha già centrata: aver difeso davanti a tutti e tutto il suo gruppo, dirigenziale e sportivo. Ben sapendo che prima o poi il suo gruppo lo ripagherà.