Rivoluzione azzurra Squadra nata per vincere

Stesso staff tecnico ma squadra cambiata in più della metà dei suoi componenti. La Carrarese 2023-2024 riparte con un organico rinnovato e soprattutto migliorato con tanti profili di alto livello. Il grande segnale di continuità è la piena fiducia accordata all’allenatore Alessandro Dal Canto ed al suo vice Giuliano Lamma. Il gruppo di lavoro è completato dal preparatore atletico Michele Balloni e dalle new entry di Ferdinando Scarpello come preparatore portieri e del team manager Nicola Bongiorni.

Questo l’elenco dei giocatori. Portieri: 1 Marco Bleve (1995), 22 Stefano Mazzini (1998), 12 Thomas Tampucci (2005). Difensori: 26 Raffaele Cartano (2002), 21 Mauro Coppolaro (1997), 7 Davide Grassini (2000), 4 Juan Illanes (1997), 3 Marco Imperiale (1999), 13 Pierluigi Pinto (1998), 23 Alessandro Raimo (1999), 72 Simone Zanon (2001), 11 Manuel Cicconi (1997). Centrocampisti: 5 Simone Della Latta (1993), 8 Riccardo Palmieri (1995), 18 Nicolas Schiavi (1995), 30 Matteo Sementa (2003), 39 Niccolò Belloni (1994), 17 Emanuele Zuelli (2001). Attaccanti: 28 Alessandro Capello (1995), 25 Simone Castigliani (2002), 10 Giuseppe Panico (1997), 27 Simone Simeri (1993), 20 Malik Opoola (2004), 24 Leonardo Morosini (1995). Fondamentale rimane il supporto dei magazzinieri Stefano Bruschi, Amedeo Zeni e Luca “Cip” Zavani e dello staff sanitario che ha come reponsabile il medico Marco Piolanti e comprende il medico Giampaolo Poletti, i fisioterapisti Giacomo Schembri, Simona Bertano, Gregorio Simoncini ed Andrea Biagini con Gianluca Babboni deputato al recupero infortunati.

Nel sodalizio azzurro presieduto da Fabio Oppicelli, con Iacopo Pasciuti amministratore delegato e direttore sportivo, gli altri incarichi sono così ripartiti: consigliere d’amministrazione Lorenzo Cabani, amministrazione Diego Imperatrice, addetta stampa Giulia Lucetti, graphics Claudio Taglialegne, responsabile marketing Francesco Bogazzi, slo Fabio Sebastiani.