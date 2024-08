A ottobre il Pianeta Terra Festival

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca promuove la terza edizione del Pianeta Terra Festival. La manifestazione organizzata da Editori Laterza con la direzione scientifica di Stefano Mancuso. Il Festival si propone come luogo corale di confronto e dibattito, che ha come fine ultimo la costituzione della coscienza diffusa e di una nuova consapevolezza della relazione tra uomo e natura. La manifestazione si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024, in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui: la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, L’Orto Botanico e, per la prima volta, la Casa del Boia.

Le comunità naturali sarà il tema generale che attraverserà gli incontri, i dialoghi, le lezioni e gli spettacoli di questa edizione. Durante i quattro giorni di festival, saranno oltre 90 gli eventi che chiameranno a raccolta scienziati, antropologi, filosofi, economisti, scrittori, artisti e innovatori.

Si discuterà di come le specie vegetali e animali costruiscono delle comunità, di simbiosi, di alleanze fra le specie, delle complessità specifiche delle comunità umane e di quelle caratteristiche di ciascuna specie e ancora di biodiversità, sostenibilità, politiche del cibo, paesaggi e fenomeni estremi, del nostro Mediterraneo, e molto altro.