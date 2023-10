Anziani di Montepulciano nella trappola del finto avvocato: arrestato 19enne

Montepulciano (Siena), 18 ottobre 2023 – Ancora una truffa a una anziana, con lo stesso modus operandi di spacciarsi per finti avvocati o agenti delle forze dell’ordine.

Ma questa volta per un 19enne della provincia di Napoli sono scattate le manette. Sono stati gli abitanti di Montepulciano a chiamare i Carabinieri e a farlo arrestare.

Il malvivente è stato accusato di truffa aggravata a un'anziana. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 13 ottobre quando i carabinieri della stazione di Montepulciano sono stati avvisati da alcuni cittadini che nella zona erano in atto tentativi di truffa ai danni di anziani con la cosiddetta tecnica del falso avvocato o del falso carabiniere.

Anche la donna individuata in questo caso ha subito un raggiro simile venendo raggiunta da una telefonata. Inoltre, per impedirle di avvisare familiari o il 112 Nue, il truffatore le ha tenuto la linea occupata, in modo da impedirle di allertare i familiari o le forze dell'ordine.

L'allarme è stato dato da un residente dopo che erano state notate persone sospette davanti alla casa dell'anziana vittima.

Il cittadino ha allertato i carabinieri che sul posto hanno bloccato il 19enne che aveva del denaro contante e la tessera bancomat già predati alla donna. L'arresto del giovane napoletano segue altre due denunce in stato di libertà fatte sempre dai carabinieri di Montepulciano nei giorni precedenti, dopo una truffa simile in paese, sempre ai danni di un'altra persona anziana.

Anche in quel caso la refurtiva è stata tutta recuperata e riconsegnata alla vittima. I Carabinieri hanno portato in carcere il 19enne, poi il tribunale di Siena, al termine dell'udienza di convalida, lo ha scarcerato dandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Maurizio Costanzo