Trecentomila euro di droga sequestrati: scattano denunce e arresti

Montepulciano (Siena), 19 aprile 2023 - Nascondeva la droga in una specie di vano segreto, ricavato sotto il cambio, e apribile sono attraverso una combinazione segreta. Ma nemmeno lui è sfuggito alla maxi operazione scattata alle prime luci dell'alba di ieri che ha coinvolto circa 100 militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Siena, nelle province di Siena, Arezzo, Perugia, Terni e Monza e Brianza, coadiuvati dai colleghi dei locali comandi dell’Arma. Un'operazione che ha permesso di sequestrare 300mila euro di droga pronta a finire nel mercato dello spaccio e scovare una rete di pusher organizzata e strutturata per agire anche con strumenti all'avanguardia. L’indagine è stata condotta da febbraio a dicembre 2021 dai militari della Compagnia Carabinieri di Montepulciano.

La conferenza stampa (foto Lazzeroni); nel riquadro, il vano usato per nascondere la droga

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare nei confronti di 10 persone, di cui 7 destinatarie del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari e 3 sottoposte ad obbligo di dimora nel comune di residenza per le ipotesi di reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e favoreggiamento.

L’attività investigativa ha consentito di accertare l’esistenza di una rete di spacciatori di sostanze stupefacenti, in gran parte operanti nella Valdichiana senese/aretina, con alcuni riferimenti anche in altre province, che sarebbe stata dedita al trasporto, alla detenzione e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Il sistema utilizzato era molto articolato. Secondo quanto ricostruito, uno degli indagati per nascondere la droga aveva realizzato un vano occulto, collocato al di sotto della leva del cambio, che poteva contenere fino a 5 kg di cocaina. Un nascondiglio apribile sono attraverso un complesso meccanismo di sblocco elettromagnetico, attivato da una “combinazione segreta”. Secondo le indagini, tre indagati sono risultati essere responsabili anche del furto di numerosi catalizzatori di auto, commessi tra ottobre/novembre 2021 a Sinalunga, Montepulciano, Massa Martagna e Foiano della Chiana. Infatti, l'operazione ha permesso di sequestrare 14 catalizzatori, il cui valore può arrivare a raggiungere, per i modelli premium, anche i 1.000 euro ciascuno.

Nel corso dell’indagine, inoltre, sono stati sequestrati 7 chili di cocaina e 14 grammi di hashish per un valore complessivo all’ingrosso di oltre 300.000 euro che sarebbe triplicato nello smercio al dettaglio e oltre 70mila euro in contanti nella disponibilità di un indagato. Sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sei persone (3 delle quali destinatarie anche della misura cautelare) e denunciate a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti, complessivamente, 26 persone.