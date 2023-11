Tentato omicidio, fermato a Milano l’aggressore del centro di accoglienza e di piazza Gramsci

Siena, 13 novembre 2023 – E’ stato fermato a Milano il ventenne egiziano ritenuto responsabile di due violente aggressioni avvenute a Siena il 3 e il 5 novembre.

Si tratta nel primo caso dell’aggressione nel centro di accoglienza della Caritas, con tre pakistani feriti con un cacciavite, e nel secondo caso dell’aggressione con un coltello nei confronti di un pakistano in piazza Gramsci.

Il ventenne sottoposto a fermo come indiziato di delitto, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura di Siena, è stato eseguito dai carabinieri di Sesto San Giovanni a Cormano (Milano), in un miniappartamento in un condominio dove era stato accolto da un conoscente. Adesso si trova in carcere a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida da parte del gip.

Le indagini sono state eseguite in sinergia dalla polizia di Stato di Siena (squadra mobile) e dai carabinieri (nucleo operativo e radiomobile), sotto il coordinamento della Procura.