Tenta un furto e si nasconde nel giardino della caserma: arrestato 30enne

Monteriggioni (Siena), 21 giugno 2023 - In fuga dai Carabinieri dopo il tentativo di furto in abitazione ha scavalcato una recinzione convinto che fosse una villetta ma in realtà era la caserma dell'Arma. È terminata così la fuga di un trentenne, già sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla pg, che è stato nuovamente arrestato. È accaduto la notte del 18 giugno a Monteriggioni, in provincia di Siena. L'uomo, secondo quanto spiegato dai militari, si era recato nell'abitazione di alcuni conoscenti: sapendo dove venivano custodite le chiavi dell'appartamento, le ha prese e si è introdotto mentre gli inquilini, ignari, stavano dormendo. Svegliati dai rumori, hanno sorpreso l'uomo e sono riusciti a farlo fuggire allertando i Carabinieri. Tallonato da una pattuglia il 30enne però ha cercato di far perdere le proprie tracce nel posto sbagliato: ha scavalcato la recinzione di quella che credeva una villetta con l'intento di nascondersi tra le siepi. Era però la stazione Carabinieri di Monteriggioni: i militari, dopo aver notato un intruso all'interno del perimetro della caserma, lo hanno bloccato.

