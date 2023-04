Ciclismo: importante accordo per il Giro d'Italia tra Corratec e Guild Siena

Siena, 26 aprile 2023 – Importante accordo a dieci giorni dal via del Giro d'Italia per il Team Corratec Montecatini, con un nuovo partner, Guild Siena, che accompagnerà il team diretto da Serge Parsani per il resto della stagione.

Guild Siena è un nuovo modello per le community della terza età, creata in collaborazione tra Guild Living e Specht Group Italia. Questa partnership, che riunisce un team di esperti globali nell’ambito della Terza Età e della longevità, ha realizzato un progetto mirato ad offrire un nuovo modo di vivere l’età matura in Italia.

Quello tra Guild Siena e il Team Corratec è un connubio che lega la Terza Età alla gioventù con una passione in comune, la bicicletta.

Nell'evento di presentazione del progetto Guild Siena, al quale hanno partecipato il direttore sportivo Francesco Frassi e i corridori Alessandro Iacchi, Veljko Stojnic e Nicolas Tivani, è stato sottolineato il legame tra il gruppo e la Toscana con un progetto a lungo termine attraverso alcune iniziative.

Una di queste sarà la creazione di un “Senior Corratec Team” per amanti delle due ruote over 65 che si alleneranno in compagnia degli atleti professionisti della squadra, sviluppando così un rapporto sinergico fra i residenti di Guild Siena e gli atleti che frequenteranno la struttura.

Francesco Frassi, ds del Team Corratec: "Da un punto di vista non solamente sportivo è bello vedere l'interesse di Guild Siena, una società che si occupa di attività per la terza età, per un team come il nostro, formato per la maggior parte da corridori under 25. Guild Siena è sinonimo di innovazione ed efficienza, le stesse qualità con cui vogliamo far crescere il nostro team. Questa partnership può portare tanti benefici e siamo pronti a costruire un racconto in sinergia per le strade del mondo”.

Eugene Marchese, partner di Guild Siena: “Siamo molto felici di poter supportare questa squadra di giovani atleti. Atleta è sinonimo di vita sana e di motivazione a perseguire obiettivi nel coltivare passioni profonde, tutti presupposti di base nei percorsi di longevità. La possibilità che questi professionisti diventino parte integrante della nostra comunità creando una proficua sinergia fra diverse generazioni è davvero entusiasmante, e risponde al principio della longevità che non è un traguardo che si ottiene da anziani ma è qualcosa che si inizia a costruire fin da giovani”.