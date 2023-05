Zebrette al sicuro Sfida al Comunale con l’Altopascio

Ultima di campionato domenica per la Pianese che attende al Comunale il già salvo Tau Altopascio. Basta un punto ai bianconeri per essere certi di arrivare secondi, considerando che il Poggibonsi, terza forza del campionato è a -3 e che riceva la visita dell’Arezzo al Lotti. Ieri contro la Primavera della Robur (vedi altro pezzo) gli amiatini hanno disputato un allenamento congiunto per tenere alti i ritmi in vista dei play-off che inizieranno, direttamente con la semifinale, domenica 14 maggio. Se la Pianese giungerà seconda se la vedrà con la quinta (una tra Livorno e Flaminia) in una gara secca col vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Sette giorni dopo la finale, contro la vincente della sfida tra la terza e la quarta. Da valutare, tornando alla gara contro il Tau Altopascio, la presenza di Kouko e Grifoni, assenti domenica scorsa contro il Grosseto e anche ieri contro i giovani di Negro.