Wiola Szwalek ha conquistato a Roma una medaglia d’oro al campionato italiano Ottenuto il punteggio più alto a livello internazionale (77,5) e accesso al mondiale

Siena ai vertici nazionali della Pole Dance, disciplina che unisce la danza e la ginnastica con la pertica e che richiede una preparazione davvero adeguata da numerosi profili per raggiungere certi rilevanti traguardi. A tale proposito devono essere evidenziati i meriti di Wiola Szwalek, che ha conquistato nei giorni scorsi a Roma ancora una medaglia d’oro al campionato italiano Pole Sport Italia 2023, qualificandosi per i mondiali. Uno splendido risultato per Wiola, conosciuta a Siena per la sua attività di insegnamento presso la nuova sede della palestra President, a Siena in viale Toselli. E’ inoltre allieva, Wiola, della pluripremiata campionessa Francesca Prini presso il Florence Pole Dance Studio.

Un’affermazione di autentico prestigio che è maturata per Wiola Szwalek (nella foto) grazie a una coreografia inimitabile, nella quale interpretava un atletico robot. Wiola ha sbaragliato le avversarie e ottenuto – con il punteggio più alto a livello internazionale (quota 77.5) - l’accesso al campionato mondiale di Pole Dance, prova iridata in programma in Polonia alla fine del mese di ottobre. Il tema della coreografia, che ha fruttato il notevole risultato nella più importante manifestazione nazionale della speciale pratica, era collegato alla vita di tutti i giorni, alla quotidianità con i suoi ritmi serrati e le difficoltà che portano a vivere talvolta come automi, a muoverci al pari di robot. Con una riflessione finale: "Ma cosa succederebbe se cedessimo di più alle emozioni?". Paolo Bartalini