"Volevamo i tre punti, non siamo contenti Sbagliati più gol e concesse occasioni"

"Volevamo vincere, non siamo contenti": non è soddisfatto il tecnico del Rimini Marco Gaburro (nella foto). "I giudizi sulle partite passano dai gol realizzati – ha affermato –, noi ne abbiamo sbagliati parecchi e paradossalmente potevamo anche perdere perché abbiamo regalato al Siena due occasioni, ci hanno salvato il palo e la traversa. Abbiamo commesso errori evidenti, grossolani, nei singoli. Il pari, quindi, ci può anche stare nonostante il nostro volume di gioco nel secondo tempo. Il primo è stato equilibrato, non bello, non si è visto chissà cosa né dall’una, né dall’altra parte".

"Nella ripresa stavamo crescendo e ho inserito Vano per mettere peso negli ultimi metri – ha spiegato Gaburro –, ma è chiaro che nei primi 45 minuti abbiamo giocato molto più lontani dall’area del Siena. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro. Nella prima frazione abbiamo puntato sulla compattezza, perché i bianconeri sono molto veloci nello scambio, ma siamo stati troppo attendisti. Nella seconda siamo partiti più forti sugli appoggi, pur concedendo due tre situazioni a campo aperto, abbiamo provato a vincerla. E’ anche vero che loro sono calati sotto l’aspetto della lucidità e della freschezza. Rimane il fatto che non sono stati pericolosi sotto porta se non perché glielo abbiamo permesso noi. Per limitarli abbiamo anche speso dei colpi, come le ammonizioni ai due nostri centrali".