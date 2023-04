Volata finale: ultimi 40’ da cuori forti Mens Sana al sicuro, Costone in bilico

Destini incrociati. Sono quelli di Mens Sana, Virtus e Costone alla vigilia dell’ultima giornata di campionato: 40 minuti decisivi per stabilire chi va ai play-off e in quale posizione. L’unica sicura del suo piazzamento è la Mens Sana che terminerà la stagione regolare all’undicesimo posto, a prescindere dal risultato che riporterà a Castelfiorentino. Ciò significa che, ai play-off, la squadra di Binella se la vedrà contro chi arriverà sesto: al momento l’avversario di turno sarebbe Prato nel remake dell’ultima impresa esterna compiuta dai biancoverdi. Nel frattempo la partita sul parquet castellano ha un peso specifico immane per la formazione di casa, attualmente quarta: in caso di vittoria, Alessandro Nepi e compagni conquisterebbero la promozione diretta in B Interregionale al pari di chi ha già festeggiato nelle scorse giornate, cioè Cecina, Legnaia e Spezia.

La Virtus guarda con interesse a ciò che farà la Mens Sana: tutto questo perché si possono profilare una serie di arrivi a pari merito che – almeno sulla carta - potrebbero far concludere la regular season alla squadra di Lasi in una posizione che va dalla quinta alla settima. Le altre contendenti di questa volata sono appunto Castelfiorentino e poi Prato e Arezzo che, nell’ultimo turno, ospiteranno rispettivamente le già promosse Legnaia e Spezia. Ciò nonostante, per la Virtus è imprescindibile battere Valdisieve al PalaPerucatti: un risultato positivo contro i fiorentini permetterebbe ai rossoblù di chiudere il campionato al quinto posto, potendo vantare una classifica avulsa migliore rispetto a Prato e Arezzo. Elemento importante, questo, per la Virtus che potrebbe così vantare il vantaggio del fattore campo nei play-off. Playoff che la vedrebbero affiancata alla dodicesima classificata e che quindi potrebbero proporre un nuovo derby senese con il Costone. A patto però che la squadra della Piaggia riesca a qualificarsi per la post-season. A oggi infatti, la qualificazione del Costone ai play-off è appesa a un filo: i ragazzi di coach Ricci devono vincere a San Giovanni contro la Synergy e sperare in una o in entrambe le sconfitte di Mens Sana e Altopascio (che ospita Cecina). In caso di arrivo di queste tre squadre a pari merito (a quota 24 punti), sarebbe Altopascio a dover rinunciare ai playoff. Se invece solo il Costone dovesse concludere il campionato con gli stessi punti dei lucchesi, sarebbe eliminato dalla post season in virtù della peggior differenza canestri nel doppio confronto.

