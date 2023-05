VisMederi Costone, Tozzi nuovo coach

Maurizio Tozzi: è lui il nuovo volto della panchina di Vismederi Costone per la stagione 2023-2024. Il nuovo allenatore della prima squadra gialloverde già faceva parte del progetto, in quanto coach degli under 19. Dopo un periodo di inattività con le squadre maggiori, coach Tozzi ha quindi deciso di rimettersi in gioco.

"Sono grato alla società, che ha creduto in me dal primo momento e ha dimostrato di avere un progetto ben definito e a lungo termine. È una grande responsabilità – spiega – sia nei confronti dei giocatori sia nei confronti della società. Da parte mia ci sarà il massimo impegno e la massima voglia di fare bene".

"Conoscevamo già Tozzi dalle sue esperienze pregresse – commenta il dg Andrea Naldini – inoltre, l’anno scorso ha svolto un lavoro egregio. Ora è l’inizio di un nuovo percorso: Maurizio ha dimostrato il suo valore ed è l’uomo giusto per il futuro, sia come persona che come tecnico. Con il ds Francesco Bonelli non abbiamo esitato un attimo e siamo felici che coach Tozzi abbia sposato il progetto completamente".

"Con Maurizio – ha concluso Naldini – ci metteremo subito a lavoro in questo scorcio di off season per preparare al meglio la prossima stagione". Dunque Vismederi Costone è già pronta per strutturare il roster.

Pietro Federici