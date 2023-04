Vismederi Costone all’esame Altopascio. Ricci: "E’ una vera finale"

Manca sempre meno alla partita che potrà sancire il destino della Vismederi Costone per la corsa ai playoff: l’avversario da battere è Altopascio. Entrambe le compagini giocano per lo stesso obiettivo e con la stessa motivazione; dunque, al PalaPertini di Ponte Buggianese, stasera alle 21, le due squadre si daranno battaglia per provare a mettere a segno il colpo definitivo nella caccia ad un piazzamento tra le prime dodici. Il Costone è reduce da due sconfitte contro Cecina e Virtus, nonostante le buone prestazioni messe in mostra, mentre Altopascio viene da una vittoria convincente contro un’armata come quella di Quarrata. La classifica, al momento, vede le due società appaiate a quota 20 punti, con la squadra rosablù in vantaggio nello scontro diretto (terminò 82-88, dopo un overtime, la sfida del PalaOrlandi). "Siamo giunti alla resa dei conti, non si discute, queste ultime tre partite decideranno il campionato, ma contro Altopascio significa, per noi, la vera finale, non possiamo assolutamente sbagliare". Così ha aperto coach Daniele Ricci (nella foto), in fase di presentazione della partita. "In caso di sconfitta contro Altopascio, non ci sarà ancora la matematica certezza di restare fuori dal post season, ma sarebbe una pesante mazzata, che potrebbe condannarci per le due partite finali. Ogni errore è decisivo adesso, per questo dovremmo essere sempre concentrati. Queste sono le partite che si vincono con la testa". "Altopascio è una squadra in forma, con un quintetto di livello – conclude l’allenatore – ed ha una panchina valida che si è sempre fatta trovare pronta nei momenti di difficoltà. Non sarà facile affrontare tale partita, ma dobbiamo essere consapevoli che una vittoria ci permetterebbe di essere padroni del nostro destino, mentre una sconfitta ci condannerebbe a dover dipendere dai risultati di altre squadre".