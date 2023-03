Vismederi Costone a casa Valdisieve Ricci: "Sarà dura"

Non c’è tempo di pensare per la Vismederi Costone, che dopo la sconfitta di domenica contro Quarrata (la terza consecutiva) deve immediatamente tornare a fare i conti in campo nella sfida di oggi contro la Pallacanestro Valdisieve. La palla a due, al PalaBalducci, è prevista per le 21. I ragazzi di coach Ricci, nonostante il momento poco positivo dal punto di vista dei risultati, hanno messo in mostra delle buonissime prestazioni, lottando per la vittoria fino alla fine. Valdisieve, dal canto suo, è reduce da una pesante sconfitta contro Agliana e al momento, in classifica, si trova dietro al Costone con quattro punti meno e per questo la partita risulta molto delicata. In casa gialloverde, l’atmosfera è sempre molto serena e i giocatori che nella scorsa sfida non erano al meglio, come per esempio Banchi e Ricci, hanno recuperato bene e sembra che abbiano ritrovato la perfetta forma. Differente, invece, il caso di Pisoni, che anche se è arruolabile, non è ancora al meglio dal punto di vista fisico e dunque, non potrà garantire un elevato minutaggio. All’andata al PalaOrlandi ad avere la meglio fu la Vismederi Costone, che portò a casa i punti con un netto 84-69. Attualmente la squadra di patron Montomoli occupa il tredicesimo posto in classifica ed il sogno playoff ancora è aperto. Dunque, contro Valdisieve, si prospetta una battaglia decisiva per il finale della stagione: alla fine della stagione manca sempre meno e per il Costone l’obiettivo minimo è la conquista dei playoff, come dichiarato in passato da Daniele Ricci e da capitan Bruttini. La regola fissa ormai per i giocatori è solamente una: cercare di ottenere più punti possibili da qui alla fine della stagione. "La partita sarà complicata – ha dichiarato coach Ricci -, loro sono una squadra molto aggressiva e noi non dobbiamo concedere loro la possibilità di metterci sotto".