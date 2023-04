Virtus Entella al ‘Franchi’ per i tre punti

La Virtus Entella non ha grossi problemi di formazione e domani al Franchi tenterà di vincere sperando che non faccia altrettanto il Cesena ad Alessandria. A parità di arriva infatti i romagnoli dell’ex bianconero Silvestri sarebbe davanti ai liguri per via degli scontri diretti e quindi entrerebbero in scena nella post season un turno dopo. Chi spera ancora di andarci ai playoff è la Recanatese, grande sorpresa della stagione che a -2 dal Rimini sogna il sorpasso all’ultima sui romagnoli tenendo ovviamente d’occhio la situazione del Siena qualora ai bianconeri venissero tolti altri punti. "Dobbiamo finire dignitosamente questo bellissimo – ha detto il tecnico dei maceratesi Pagliari - campionato contro l’Ancona anche perché nella gara d’andata non abbiamo fatto bene e poi per noi potrebbe aprirsi una finestra sui playoff. Finché c’è la possibilità daremo tutto, a prescindere da tutto vogliamo fare una grande partita per concludere questo campionato fatto in modo meraviglioso dai ragazzi".