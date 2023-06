Virtus Buonconvento ancora in evidenza Viola Petrini: titolo italiano ‘Lifesaving’

Eccellente risultato per Viola Petrini che vince il primo titolo italiano assoluto nella specialità ‘Lifesaving’ nella storia della società sportiva Virtus Buonconvento. La gara non poteva che essere quella dei 50 ostacoli dove la Petrini ha fermato i cronometri a 27’’9 in finale. Ma la festa a Riccione era già cominciata qualche giorno prima con il bronzo della staffetta 4×50 ostacoli con la stessa Viola Petrini insieme a Chiara Costagli, Hanna Stefanini e la chiusura di Sara Rocchigiani (nella foto con la medaglia); stesso colore della medaglia era arrivato da Lisa Angiolini nei 200 ostacoli, gara in cui si è distinta anche Chiara Costagli che ha poi vinto la finale giovani dei 100 percorso misto e ha preso altri due podi prestigiosi nei 200 superlifesaver e nei 100 trasporto manichino, sfiorando la convocazione diretta in nazionale. Bene sono andati anche i maschi con un buon piazzamento della staffetta formata da Leonardo Rossi, Giulio Borrelli, Alessio Piga e Pietro Antonio Valerio. Da Lignano Sabbiadoro, sede dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto pinnato, è invece arrivata un’altra notizia clamorosa per i rappresentanti della Virtus Buonconvento: Silvia Belli ha dominato i 100, 200 e 400 pinne, laureandosi campionessa italiana e guadagnandosi la convocazione in nazionale per i mondiali giovanili indoor in Egitto a giugno e per i Mediterranean Games che si terranno in Grecia dal 12 al 17 settembre. Come al solito però in casa della società giallonera c’è poco tempo per festeggiare i traguardi raggiunti dai propri atleti perché i prossimi impegni sono davvero imminenti e vedranno i nuotatori in vasca in gara a Livorno e Terni oggi e domani.