Viareggio Cup, Barbera al top Sua la prima rete della vittoria

In evidenza con la maglia della Rappresentativa di Serie D, il giovane centrocampista giallorosso Gianni Barbera, impegnato nella prestigiosa Viareggio Cup. Il classe 2004, nel match inaugurale della competizione internazionale, è andato a segno e si è distinto per la bella prestazione nel settore della mediana in occasione della gara con l’Imolese, incontro terminato col punteggio di 4-0 per gli azzurrini del Commissario tecnico Giuliano Giannichedda (ieri pomeriggio a Badesse, stadio Daniele Berni, la selezione ha invece subìto la sconfitta, 1-3, con i brasiliani del Recife).

La prima rete del poker con l’Imolese è stata firmata proprio da Barbera, abile a chiudere con una deviazione sottomisura un’azione corale da parte del team. Un valido segnale dunque da parte del diciottenne dei Leoni, in vista anche della ripresa del campionato, dopo la pausa. Per il Poggibonsi, oggi, l’amichevole di lusso all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con il Pisa (ore 15, porte chiuse).

Una big del torneo cadetto sul cammino della formazione di Stefano Calderini, che prova a riaffacciarsi al clima agonistico in previsione della sfida di campionato in trasferta con il Montespaccato anticipata a sabato 1 aprile presso l’impianto di gioco Don Pino Puglisi del quartiere capitolino. Per mister Calderini l’opportunità per vedere sul rettangolo gli effettivi e per valutare la loro condizione successiva alla sosta. In un momento della stagione agonistica nella quale tra l’altro il Poggibonsi non sta certo vivendo una fase di abbondanza di pedine, con la speranza comunque di recuperare al più presto alcuni degli infortunati di più remota data. Domani in campo gli juniores nazionali di Alessandro Signorini, che ospiteranno il Trestina allo Stefano Lotti. Fischio di inizio alle 15,30. Il Poggibonsi, nel girone F degli juniores nazionali, si trova a quota 41 isifican classifica.

