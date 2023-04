Via nel prossimo fine settimana Ecco sfide e date

Stosa Virtus – Nba Altopascio, Pallacanestro 2000 Prato – Mens Sana Basketball Academy, Pallacanestro Agliana - Dany Basket Quarrata e Scuola Basket Arezzo – Basketball Lucca. Questo è il tabellone dei play-off della serie C Gold di basket dopo i verdetti di ieri sera. Si inizia con gara 1 tra sabato 29 e domenica 30 aprile, poi gara 2 prevista il 3 maggio, gara 3 fissata i 7 maggio. L’eventuale gara 4 si giocherà il 10 maggio, mentre l’eventuale gara 5 sarà disputata il 14 maggio. Le due senesi sono in parti opposte del tabellone quindi non si incontreranno in caso di passaggio di entrambe dal primo turno al secondo, che equivale ad una finale visto che le promozioni in palio sono due. La vincente della sfida tra Virtus ed Altopascio infatti se la vedrà con la vincente del derby pistoiese tra Agliana e Quarrata mentre chi la spunterà tra Prato e Mens Sana giocherà l’ultimo atto contro la vincente di Arezzo-Lucca.