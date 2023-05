Via al tesseramento dell’associazione Arturo Pratelli

Nella giornata di domani, a partire dalle 10 del mattino e fino alle 18, sarà possibile effettuare il tesseramento per l’associazione Arturo Pratelli. L’apposito banchino sarà allestito, questa volta, in piazza Gramsci. L’associazione, costituita in memoria del giovane senese Arturo Pratelli, appassionato tifoso bianconero, scomparso prematuramente nel dicembre del 2018, persegue il fine di mantenerne immutato il suo ricordo, con attività che operano nel campo della cultura e della solidarietà, rivolgendosi in particolare modo ai giovani. L’associazione Arturo Pratelli, presieduta dal padre di Arturo, Vincenzo, dalla sua nascita, si è già prodigata nel nome della solidarietà, con donazioni al reparto di pediatria delle Scotte o a associazioni che operano sul territorio a sostegno dei bambini e delle persone più fragili.