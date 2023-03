Via ai campionati di C maschile e femminile Firenze Ovest e Grosseto i primi ‘nemici’

Al via domani il campionato di serie C, per le squadre maschile e femminile del Ct Siena, dopo la doppia promozione della passata stagione. I ragazzi, guidati dal capitano-giocatore Filippo Ravagni, esordiranno in casa, alle 10, contro la Polisportiva Firenze Ovest. Sono tornati a vestire i colori del Ct Siena Pietro Cortecci e Christian Perinti, due atleti di assoluto valore per la categoria, che avranno a fianco il riconfermato Guglielmo Stefanacci, protagonista della promozione e vincitore del ‘Verbena Open’, Tommaso Lippi, Gherardo Cacchiarelli e i giocatori del vivaio Francesco Alessi, Lorenzo Betti, Bernardo Carli e Alberto Morbidi. Esordio in trasferta, contro il Ct Grosseto, per la squadra femminile, guidata dal capitano Sandro Bartali: se è tornata Chiara De Vito, giocatrice di lusso, sono state confermate Linda Guidotti, Costanza Federici, Letizia Sisinni e Gaia Tanganelli. Altro importante acquisto Natalie Fracassi, ex giocatrice professionista con best ranking Wta n. 760. "Le nostre due squadre sono molto competitive - ha dichiarato la presidente Giulia Collodel –. E’il momento che il Circolo torni a far vedere a soci e giovani tennisti un tennis di livello, a cui siamo sempre stati abituati. So che il nostro ds, Paolo Bassi, ha lavorato molto bene durante la off season per consegnare a Ravagni e Bartali due squadre che possono fare molta strada. Parola al campo".