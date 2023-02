Verduci: "Partita positiva, meritavamo di più"

di Angela Gorellini

Un esordio positivo, quello di Giuseppe Verduci (nella foto), arrivato durante il mercato di gennaio e partito titolare a sinistra della difesa. "Mi sono trovato subito bene – ha affermato il difensore –, il gruppo mi ha accolto alla grande e ha facilitato il debutto, anche in campo i compagni mi hanno dato una grossa mano. Qualche minuto nelle gambe sì mi mancava, ma ho retto bene, a parte i crampi al 65’. Ho comunque resistito. Fisicamente non ho problemi". "Abbiamo condotto una partita positiva – ha poi aggiunto il terzino analizzando la gara –: soprattutto nel primo tempo abbiamo seguito le indicazioni del mister e avremmo meritato qualcosa di più del pareggio. Alla fine le reti subite sono arrivate su due episodi". Con Disanto si è visto un bel feeling. "Sì è vero – ha affermato –, anche in allenamento proviamo delle giocate che poi in partita ci vengono naturali. Qual è il mio ruolo? Sono un terzino naturale, ma all’occorrenza posso adattarmi anche come quinto o terzo. Non ho problemi, l’importante è dare sempre il massimo". Sotto la Torre del Mangia Verduci ha ritrovato Leone, insieme alla Juventus. "Grazie ai nostri trascorsi, Giuseppe mi ha aiutato ad ambientarmi al meglio in questo gruppo". La Robur ha acquistato il difensore, a titolo definitivo, proprio dalla Juventus, segno evidente che crede molto nel ragazzo, classe 2002. "Spero di ripagare in campo la fiducia della società – ha commentato lui –, questa maglia merita il massimo da ognuno di noi. Il mio obiettivo è dare sempre il 100 per cento". Archiviata la pratica Torres è già tempo di guardare alla prossima: alle porte la trasferta di domenica a Rimini. "Sarà una partita tosta – ha chiuso Verduci –: dovremo prepararla nel modo giusto. Loro sono una squadra ben corazzata, dovremo farci trovare pronti, per tornare a casa con qualche punto".