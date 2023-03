Ventitrè convocati Sono out De Paoli Frediani e Motoc

Sono tre gli assenti bianconeri della partita di oggi pomeriggio a Carrara: oltre agli infortunati Frediani e De Paoli, comunque sulla via del rientro, non fa parte dell’elenco dei convocati Motoc, impegnato con la nazionale Under 21 della Moldavia. Sono quindi partiti in 23: i numeri iniziano a essere di nuovo confortanti. Non sono attese grosse novità nell’undici titolare bianconero, se non il possibile rientro, dal primo minuto, di Buglio, non al top la scorsa settimana: insieme a lui, a centrocampo, dovrebbero agire Leone, in cabina di regia, e Collodel, che tanto bene ha fatto nelle ultime partite nonostante le scorie della pubalgia. Le alternative in mezzo, comunque non mancano: pronti alla chiamata anche Castorani, Meli e Picchi. Belloni, nell’ipotetica formazione anti-Carrarese, potrebbe infatti tornare davanti, con Disanto e Paloschi: Orlando partirebbe così dalla panchina per essere un’arma in più in corso d’opera. In difesa, davanti alla porta presidiata da capitan Lanni, non dovrebbero invece esserci avvicendamenti con Raimo, Crescenzi, Riccardi e Favalli pronti a bloccare gli attacchi degli azzurri.