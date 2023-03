Var e spareggi salvezza Il Consiglio ci riflette

Si è svolto ieri il Consiglio direttivo di Lega Pro a Firenze. Tra gli argomenti trattati anche quella che potrebbe concretizzarsi in un’importante novità, anche in prospettiva futura: è stata avanzata la proposta che la tecnologia var sia di supporto agli arbitri anche negli spareggi salvezza. Il presidente Matteo Marani ha poi chiesto un miglioramento dei campi di serie C: "E’ necessario un miglioramento delle nostre strutture perché dobbiamo tutelare il gesto tecnico, la bellezza del calcio, gli atleti stessi, oltre a chi investe nel pallone". Durante il Consiglio è stato effettuato un aggiornamento sui tavoli permanenti che partiranno ad aprile.