Valeriano Recchi presente nello staff di Marco Donadel

C’è anche un ex Siena nello staff tecnico di Marco Donadel che ieri ha svolto il suo primo allenamento alla guida dell’Ancona (contratto fino al termine della stagione), dopo l’esonero, a sorpresa, di Gianluca Colavitto (i dorici hanno già messo al sicuro i play off). Si tratta di Valeriano Recchi, già tecnico del vivaio biancorosso. Recchi ha allenato nelle giovanili della Robur dieci anni fa, dai Giovanissimi alla Primavera. "È chiaro che la società si aspetta molto di più dal gruppo e da alcuni giocatori... Sono alla prima esperienza da allenatore? Ho studiato bene la squadra perché non sono uno sprovveduto" ha detto Donadel nel giorno della sua presentazione. "Ora è certificato che sono diventato allenatore" la battuta di Colavitto. L’Ancona, finisse oggi il campionato, sarebbe l’avversaria della Robur nella prima partita dei play off.