Valdelsa, testa a testa con Sansepolcro La Parmolaia Maginot può dare una mano

Il campionato di serie D è arrivato al rush finale visto che mancano 5 partite da giocare. Quella messa meglio è senza dubbio il Valdelsa Basket di coach Frati. I biancorossi colligiani stanno dando vita ad una vera e propria battaglia sportiva con Sansepolcro. In palio c’è il primo posto in classifica che significa promozione diretta nella prossima serie C unica. Al momento gli aretini sono avanti di 2 punti e con gli scontri diretti a favore. Per il Valdelsa nel week end arriva la difficile trasferta a Firenze in casa della Sancat (palla a due oggi alle 18,30). Se non dovesse arrivare la promozione diretta i ragazzi di coach Frati hanno comunque la possibilità di giocarsi tutte le chances ai play-off dove accedono la seconda e la terza. Play-off che per i valdelsani sono ormai quasi una certezza avendo un vantaggio di 6 punti sulla quarta. La diretta concorrente del Valdelsa, i Dukes Sansepolcro, affronta questa sera la trasferta senese in casa della Parmolaia Maginot (inizio ore 21). Senesi che stanno lottando per la salvezza e si trovano a +4 su Scandicci attualmente terzultima in classifica (retrocedono le ultime 3), con una partita in meno. Sono ancora in lotta per il terzo posto e quindi per i play-off la Advinser Asciano e la Nesi Tappezzerie Poggibonsi anche se le possibilità di entrambe sono ridotte al lumicino vista la distanza (rispettivamente 8 e 6 punti) dalla terza piazza. L’Asciano di coach Lasi scende in campo questa sera alle 21.15 sul parquet di Reggello contro il fanalino di coda. Il programma si chiude con lo spareggio play-off tra Cus Firenze e Poggibonsi (nella foto) (domani ore 18). I giallorossi hanno la possibilità di riaprire il discorso post season visto che il Cus è terzo in classifica a pari merito con l’Affrico Firenze a + 6 sui giallorossi.