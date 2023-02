Valdelsa, che esame Scontro al vertice a Sansepolcro

Nella sesta giornata di ritorno di serie D regionale si affrontano le due dominatrici del campionato. Questa sera alle 18.30 a Sansepolcro va in scena lo scontro al vertice tra la capolista Dukes e l’immediata inseguitrice Valdelsa Basket. Le squadre sono distanti in classifica solamente due punti e questa sera si giocano il primato. Alle 21 scende in campo la Parmolaia Maginot che giovedì scorso è stata sconfitta nel recupero dal Calenzano (50-53). I senesi tornano al parquet del PalaPerucatti dove alle 21 arriva la Sancat. Alle 21.15 si alza invece la palla a due del match tra la Virtus Certaldo e la Nesi Tappezzerie Poggibonsi. Un derby che si annuncia molto combattuto visto che i locali sono in grande crescita e i giallorossi non vogliono perdere il contatto dalle prime. Chiude il programma la Advinser Asciano che e probabilmente la squadra più in forma del momento. La formazione di coach Lasi attende la visita della terza del girone, il Cus Firenze, domani alle 18,30 al PalaGrandi.