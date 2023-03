Valdelsa attesa sul parquet di Certaldo E’ il Reggello l’ostacolo della Maginot

In serie D regionale si gioca l’ottava giornata con il programma che inizia questa sera con due partite che riguardano le compagini senesi. A Certaldo alle 21,15 scende in campo il Valdelsa Basket. I colligiani di coach Frati si troveranno di fronte un avversario tosto come la Virtus di Crocetti che trovata l’amalgama giusta nel girone di ritorno sta tenendo un bel ruolino di marcia. Per i biancorossi, lontani quattro punti da Sansepolcro e con gli scontri a sfavore, l’obiettivo è adesso difendere la seconda posizione. Palla a due alle 21,15 anche per la sfida tra Reggello e Parmolaia Maginot. La formazione senese cerca nel Valdarno punti pesanti per la salvezza. Gli avversari, attualmente ultimi in classifica a 6 punti, fino a qualche settimana fa sembravano spacciati, ma grazie alle vittorie delle ultime settimane sono tornati a sperare.

Vuol continuare a credere ai play-off, invece, la Nesi Tappezzerie Poggibonsi. I ragazzi di coach Pacini tornano al Bernino per affrontare Terranuova (palla a due domani alle 18.30). Impegno sulla carta favorevole si giallorossi anche se gli avversari sono una squadra potenzialmente importante con elementi di tutto rispetto. Gara casalinga anche per la Advinser Asciano di coach Lasi. I biancazzurri delle crete riceveranno domani pomeriggio alle 18.30 al PalaGrandi la visita dei Jokers Legnaia, compagine in corsa per i playoff.