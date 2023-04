Valdelsa a Firenze La Maginot si gioca tutto con Certaldo

Terzultimo turno di campionato in serie D regionale e impegni molto importanti per le due formazioni ancora in corsa per un obiettivo. Nelle parti alte della graduatoria il Valdelsa Basket, sfumata la promozione diretta che anche la matematica assegnerà a breve al Sansepolcro, deve difendere il secondo posto dall’attacco del Cus Firenze. Lo scontro diretto di domani pomeriggio alle 18 in riva all’Arno sara dunque decisivo per la formazione di coach Frati che deve difendere un vantaggio di 4 punti nelle ultime 3 gare. Si gioca invece gran parte delle speranze di salvezza nel match odierno la Parmolaia Maginot che alle 21 al PalaPerucatti affronta la Virtus Certaldo. I senesi sono attualmente a +2, ma con una partita in meno, sulla terzultima posizione occupata da Terranuova e devono cercare la vittoria per mettere un mattoncino importante verso la permanenza in categoria. Non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vogliono finire in bellezza sia la Advinser Asciano che la Nesi Tappezzerie Poggibonsi. La formazione delle crete scende in campo domani al PalaGrandi alle 18.30 per affrontare la Sestese, invischiata nella lotta per non retrocedere. Il Poggibonsi è impegnato invece domani alle 20.45 al Pala filarete di Firenze contro i padroni di casa Jokers Legnaia.