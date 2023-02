Under 17 sugli scudi Una bella vittoria con il Montevarchi

L’Under 17 ha conquistato tre punti importantissimi contro il Montevarchi, sconfitta al Bertoni 2-0 grazie alle reti al 10’ di Montagna e al 40’ di Napolano. I ragazzi di Guberti sono stati bravi a tenere in mano le redini del gioco e a non subire l’irruenza degli ospiti. Sugli scudi il portiere Porciatti che al 55’ ha parato il rigore che poteva riaprire la gara. Da evidenziare che al 60’ la partita è stata interrotta per consentire l’ingresso in campo dell’ambulanza intervenuta a soccorrere il bianconero Arioni Recidivi che ha riportato la frattura della clavicola. L’arbitro ha poi assegnato 14 minuti di recupero. Niente da fare invece per i giovani dell’Under 14 che hanno terminato con un ko la loro stagione; impegnata in casa contro l’Olbia, la squadra di Morello è andata in doppio svantaggio, ma è riuscita caparbiamente pareggiare. Nel finale di gara è arrivata la beffa che ha chiuso il match (reti: 3’ e 39’ st Spano, 13’ Merlini, 22’ rig. e 11’ st Menchetti). L’Under 15, vittoriosa con il Montevarchi – successo valido il momentaneo primato – è scivolata di nuovo al secondo posto: l’Entella ha battuto 1-3 la Carrarese. Nello scorso week-end la Primavera ha riposato: recupererà domani alle 14,30 la sfida del Bertoni con il Monterosi rinviata a causa del terremoto.