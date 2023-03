Under 15 in vetta Primavera spietata L’Ancona si inchina

Una strepitosa Under 15 ha conquistato la vetta della classifica: i ragazzi di Voria hanno archiviato la pratica Lucchese 4-1, con le reti di capitan Peralta, Bicocchi, Vanni e Lorenzini; hanno quindi agganciato la capolista Entella che ha pareggiato con il Montevarchi. La corsa alla vittoria finale del girone si fa entusiasmante, con quattro giornate ancora da disputare e lo scontro diretto tra la Robur e i liguri in programma, al Bertoni, all’ultimo turno della regular. A festeggiare anche la Primavera: i ragazzi di Negro hanno sconfitto l’Ancona 3-1, conquistando tre punti d’oro in chiave play off. La Robur ha chiuso la gara già alla fine del primo tempo grazie alla marcatura di capitan Tatini e alla doppietta di Fiaschi. Affermazione anche per l’Under 14 di Morello che nella prima giornata del mini torneo di categoria ha sbancato Lucca con la rete di Lenci. Nuovo appuntamento domenica al Bertoni. Niente da fare per l’Under 17 di Guberti, caduta contro la Lucchese, 3-0, all’Acquacalda.