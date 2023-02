Under 15 in testa dopo il successo con il Montevarchi

L’Under 15 della Robur è momentaneamente in testa alla classifica del girone D, con 33 punti all’attivo, a +1 dalla capolista Entella: i bianconeri, nell’anticipo della 13ma giornata, giocato ieri pomeriggio al Bertoni, hanno battuto 4-2 il Montevarchi, e hanno scavalcato i liguri oggi impegnati sul campo della Carrarese. Una marcia davvero eccezionale quella di Voria e dei suoi ragazzi. In rete, per la Robur, Melani, Scrocco, Vanni e Rovetini (che mercoledì indosserà la maglia della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro, nell’amichevole in programma contro la Ternana); per gli ospiti in gol Campaioli (doppietta). Oggi in campo le altre formazioni delle giovanili, a eccezione della Primavera che osserverà un turno di riposo in attesa del recupero della gara casalinga con il Monterosi di mercoledì, rinviata a causa del terremoto. Gli under 17 di Guberti affronteranno, alle 16 all’Acquacalda, il Montevarchi; gli under 14 di Morello, alle 11,45 e sempre al Bertoni, giocheranno contro l’Olbia. Per i giovani bianconeri si tratta dell’ultima partita stagionale: l’obiettivo è chiudere in bellezza, centrando un successo che li porterebbe a quota 17 in classifica.