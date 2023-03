Under 15 e Under 17 Le convocazioni di lusso

Qualche problema in termini di giocatori a disposizione per la Vis Pesaro che in vista della trasferta di domani a Siena dovrà probabilmente fare a meno, oltre agli squalificati Fedato e Valdifiori (due titolarissimi, specie il primo, che in stagione ha segnato otto gol) anche di altre tre pedine. Le condizioni di Gerardi, Pucciarelli e Di Paola non fanno star sereno il tecnico Oscar Brevi che ha già dovuto rinunciare ai tre nello scorso incontro della Vis Pesaro con la capolista Reggiana finito 3-0 per gli emiliani primi della classe. Si tratta di due attaccanti, Gerardi e Pucciarelli, il cui eventuale recupero in extremis sarebbe fondamentale proprio per colmare il vuoto lasciato da Fedato.