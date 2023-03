Under 12, debutto con lo Zenith Prato alla Danone Cup

L’Under 12 del Siena ha debuttato alla Danone Cup, contro lo Zenith Prato. Le ragazze bianconere sono state bravissime tenendo testa alle avversarie nei tre tempi disputati. La gara ha visto la Robur pareggiare nella prima e seconda frazione mentre nella terza è stata sconfitta. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 22, alle 17,30, negli impianti di San Miniato. La Danone Nations Cup, giunta alla sesta edizione, è un progetto che va ben oltre la semplice competizione calcistica e che vuole promuovere tra le atlete valori come il rispetto dell’avversario, il fair play, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo, uno stile di vita sano e soprattutto l’idea di impegnarsi per realizzare i propri sogni. La manifestazione, seguendo un format collaudato ormai da anni, si articola attraverso le fasi regionali, sviluppate dai coordinamenti territoriali del settore giovanile e scolastico, le successive fasi interregionali, che si disputeranno nel mese di maggio e che vedranno impegnate le vincenti del turno precedente, e la fase nazionale in programma a Coverciano in occasione del Grassroots Festival.