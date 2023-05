Una situazione di sostanziale equilibrio Giallorossi avanti: 5 vittorie contro 4

Una situazione di sostanziale equilibrio tra i precedenti di una sfida (fino a nove anni or sono) inedita. E che è divenuta nel tempo quasi una classica, tra campionato di serie D, Coppa Italia e play-off. Il Poggibonsi ha cinque vittorie all’attivo, quattro la Pianese, tre i pareggi. Un lieve vantaggio per il Poggibonsi, che pure nelle prime sfide mai era riuscito ad avere la meglio nei confronti dei bianconeri dell’Amiata. Le partite iniziali riportano al tempo dei dilettanti nazionali 2014-2015: 0-0 allo Stefano Lotti all’andata e vittoria casalinga della Pianese, 3-1, al ritorno quando il Poggibonsi era impegnato nella contesa con il Siena per la leadership. Nella successiva stagione agonistica un duplice pareggio per 1-1, mentre nel 2016-2017, che segnò la retrocessione in Eccellenza dei Leoni, la Pianese riuscì a raggiungere il top nei punti nei due scontri imponendosi col risultato di 2-1 in extremis allo Stefano Lotti per poi concedere il bis in virtù del 2-0 casalingo. Tutto ciò nel raggruppamento, contrassegnato dalla lettera D, che includeva i club dell’Emilia Romagna e del Veneto oltre che la delegazione della Toscana.

Si giunge così all’en plein del Poggibonsi nel 2021- 2022: esiti favorevoli rappresentati dal 3-0 allo Stefano Lotti, dal 4-1 a Piancastagnaio e dall’1-0 di nuovo in Valdelsa nella semifinale playoff di dodici mesi fa. Il resto riguarda l’annata in corso. In agosto, il 28, l’affermazione e il passaggio del turno in Coppa dei giallorossi, ma dopo appena un paio di settimane, alla seconda di campionato, il riscatto della Pianese che dal parziale di 0-2 arriva a rifilare il poker al Poggibonsi. Il 15 gennaio, infine, il 3-0 interno del team di Stefano Calderini.

Paolo Bartalini