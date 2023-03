Una settantina di tifosi e tanti big in tribuna

Una settantina i tifosi bianconeri che hanno seguito ieri Lanni e compagni allo stadio dei Marmi di Carrara. Tra i tanti cori rivolti alla squadra di Pagliuca, uno è stato destinato anche a Niccolò Giannetti, senese ed ex giocatore della Robur.

‘Giannetti uno di noi’ hanno cantato i sostenitori presenti nel settore ospiti. Tra gli addetti ai lavori presenti ieri a Carrara, l’ex diesse Davide Vaira, ora nello stesso ruolo a Modena, carrarino, Simone Missiroli, nello scouting del Sassuolo – probabilmente allo stadio per visionare gli azzurri Satalino e Mercati, il cui cartellino appartiene al club neroverde – e l’ex arbitro Pierluigi Collina, che vive a Viareggio. Presente anche il tecnico Francesco Baldini.

In tribuna pure l’ex difensore bianconero Dario D’Ambrosio che non ha potuto prendere parte alla partita per un infortunio capitatogli in settimana.