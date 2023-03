"Una grande prova come ci eravamo promessi di fare"

E’ soddisfatto del pareggio il tecnico del Pontedera Ivan Maraia. "Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato – ha affermato a gazzettalucchese –, poi a inizio ripresa abbiamo sbandato. Ma la reazione c’è stata, anche se l’1-1 è arrivato proprio nei minuti finali. Rendo il giusto merito alla mia squadra che voleva vincere la partita per dedicarla a Daniele Deoma. Anche oggi i ragazzi hanno centrato una grande prestazione, come ci eravamo promessi, tranne quei cinque minuti. Ma va considerata anche la stanchezza". "Pagliuca ha detto che siamo una delle squadre più forti – ha aggiunto Maraia –? Non sto a guardare queste cose. Ci siamo rinforzati tutti a gennaio, anche lui ha preso un giocatore dalla serie A. Abbiamo la nostra rosa, ma dire che la Lucchese è la quarta forza del girone mi pare eccessivo. Forse si riferisce ai tre attaccanti che non trovano spazio, ma noi pensiamo a fare il nostro campionato".