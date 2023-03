Una Chiantigiana senza alternative Trasferta delicata

È una Chiantigiana, non da oggi, priva di scelte in materia di risultati da ottenere, vista la precaria posizione all’interno della classifica. Per la giornata numero 30 del campionato di Eccellenza Toscana girone B, la formazione allenata da Antonio Cioffi affronta sul campo amico la Fortis Juventus. Il team di Borgo San Lorenzo occupa in graduatoria la posizione a quota 40. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domani alle 14,30 sul rettangolo di Gaiole. Per la Chiantigiana, reduce dal pari col risultato di 1-1 sul terreno di gioco della Zenith Prato, la necessità di raggiungere il massimo in modo da lottare ancora per la conquista dello score valido per poter disputare i playout e tentare la via della permanenza nella principale categoria calcistica regionale. Direzione di gara affidata a Lorenzo Moretti di Cesena. Assistenti, Andrea Ballotti e Riccardo Spinelli entrambi di Pistoia.