Una bella Chiantigiana sfiora l’impresa

ZENITH PRATO

1

CHIANTIGIANA

1

ZENITH PRATO: Brunelli, Safina, Gonfiantini, Chiavacci, Parenti, Gori, Saccenti, Mari (58’ Diffini), Falteri (81’ Castiello), Rosi, Braccesi (58’ Silva Reis). All. Settesoldi.

CHIANTIGIANA: Signorini, Ticci, Ciolli (84’ Verdiani), Mbounga Kameni (55’ Kebbeh), Spinelli, Posarelli, Cappelli, Barontini, Cioni, Cicali, Diurno. All. Cioffi.

Arbitro Fioravanti di Firenze.

Reti: 29’ Cioni, 61’ Rosi.

PRATO – Un buon punto quello ottenuto dalla Chiantigiana in casa della quotata Zenith Prato. La formazione di mister Cioffi continua a sperare nella salvezza e a far vedere ottime cose in campo, rammaricandosi addirittura per il vantaggio ottenuto nel primo tempo e poi non difeso fino al triplice fischio. Al 29’ passa in vantaggio la Chiantigiana: cross di Cicali per la testa di Cioni, che fa secco Brunelli e porta sull’1-0 i suoi. La reazione della Zenith Prato è tutta in un tiro da fuori area di Gori, che non trova fortuna e in un tentativo di Falteri ben neutralizzato in angolo dal portiere ospite. Nella ripresa ancora Cicali spaventa subito Brunelli, bravo a respingere in due tempi la conclusione. Al 61’ arriva il pareggio locale: Brunelli spara un rinvio lungo che Spinelli fa colpevolmente rimbalzare, Rosi si inserisce fra lui e il portiere e di testa realizza il più beffardo degli 1-1.