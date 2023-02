Un ottimo punto per mister Negro a Cerignola

Un buon punto quello conquistato dalla Primavera bianconera contro il forte Audace Cerignola. I ragazzi di mister Negro hanno dovuto rincorrere gli avversari che sono andati in vantaggio nel primo tempo con Pezzani, poi al 17’ della seconda frazione hanno acciuffato meritatamente il pareggio grazie a Gianneschi. Fine settimana di stop, invece, per l’Under 17 e per l’Under 15, che torneranno in campo il 12 marzo contro la Lucchese, mentre l’Under 14 ha già terminato la propria stagione.

Di seguito il tabellino della Primavera.

SIENA: Leoni, Seri, Papini, Hagbe, Tatini, Bonechi, Pugliese (60’ Reka), El Jallali (60’ Gianneschi), Fiaschi, Pisciotta (36’ Rosati), Biasillo (46’ Forti). Panchina: Siebetcheu, Cataldo, Danieli, Costanti. All.: Negro.

CERIGNOLA: Pinnelli, Dorio, Carbone, Carrozza, Pezzani, Russo M. (89’ Schembari), Russo F., Pergola (72’ Pazienza), Divietro (72’ D’Aloia), Silvestri, Scanzano. Panchina: Maravigna, Padovano, Camerino, Cafagna, Coco, Lotito. All.: Pavone.

Note: ammoniti 48’ Carrozza, 75’ Tatini. Angoli: 6-3.