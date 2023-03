Un lungo viaggio per la Primavera Sfida al Messina

E’ ancora la Primavera l’unica squadra del settore giovanile bianconero a scendere in campo in questo fine settimana. I ragazzi di Paolo Negro saranno impegnati questo pomeriggio nella lunga trasferta di Messina: la partita avrà inizio alle 14,30 e sarà possibile seguirla via streaming sul canale internet inSports TV. La Robur affronterà un’avversaria con poche pretese, attualmente penultima in classifica, però reduce da un importante pareggio contro il Picerno. In palio ci sono punti pesanti per la graduatoria, con il Siena alla rincorsa ai play off, obiettivo alla sua portata, con sei gare che rimangono al termine della regular season. Se l’Under 14 ha ormai finito il proprio campionato, l’Under 17 e l’Under 15 sono ferme: la squadra di Guberti e quella di Voria torneranno a giocare il 12 marzo con il doppio impegno casalingo contro la Lucchese.