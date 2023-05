Un brasiliano per la Emma Villas Ecco Krauchuk

Un campione di Germania per la prossima Emma Villas? Secondo l’anticipazione riportata dal portale Ivolleymagazine sarà il brasiliano Matheus Krauchuk (nella foto) il nuovo opposto biancoblù. Fresco di titolo tedesco con i Berlin Recycling Volleys, il venticinquenne verde-oro avrebbe così deciso di tornare in Toscana, terra che già conosce per la sua militanza nella prima parte di stagione 20192020 a Santa Croce. Nato a Lapa, nello stato del Paranà, il 4 novembre del 1997, Matheus Krauchuk Esquivel Rodrigues (il nome completo) ha indossato la casacca dei Lupi nel girone di andata del campionato 2019, avendo come compagno di squadra l’ex Emma Padura Diaz e essendo impiegato nel ruolo di martello ricevitore, mentre a Berlino, dove è arrivato nell’estate del 2022 dopo le tappe in Corea e Turchia, giostrava nel ruolo di opposto come backup del titolare Marek Sotola. Nei playoff conclusi trionfalmente dalla sua squadra (otto partite, altrettante vittorie) è stato titolare solo una volta, nei quarti di finale, nel comodo 3-0 casalingo sull’Haching Munchen. Qualche apparizione in più nelle prime due fasi del torneo che ha poi coronato la squadra della capitale per la tredicesima volta (la settima consecutiva, la decima negli ultimi undici titoli assegnati) campione di Germania. Se la trattativa andrà in porto Siena avrà dunque messo a segno un altro tassello importante per la costruzione del prossimo organico, dopo aver incamerato il sì di coach Graziosi e il più che probabile ritorno di Sebastiano Milan, grande protagonista a Pineto.

Stefano Salvadori