Un aiuto all’arbitro durante i play-off Ci sarà il var!

Di errori arbitrali, anche quest’anno, se ne sono visti tanti in Serie C e il Siena non ne è rimasto immune. Anche all’ultima giornata Paloschi si è visto negare un rigore. Ne è consapevole anche la classe dirigente dei fischietti di terza categoria che, per limitare al massimo gli sbagli dei propri associati, ha deciso di introdurre, da quest’anno, il var ai play off, al via l’11 maggio. A ‘ufficializzare’ l’importante novità Maurizio Ciampi, responsabile e designatore della Can C. "Nei play-off di Serie C ad aiutare gli arbitri ci sarà il var. Sarà un supporto sicuramente utile per una categoria in cui quest’anno gli errori sono stati davvero tanti" ha affermato ai microfoni di RaiSport. L’anno scorso la tecnologia era stata utilizzata a partire dalle semifinali degli spareggi. Peccato che la Robur non potrà usufruirne, costretta a guardare gli altri, in attesa della seconda penalizzazione.