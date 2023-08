Ultima chiamata per la nuova Robur Oggi le manifestazioni d’interesse

Il gong sta finalmente per suonare. Questa sera alle 24 solo chi avrà presentato, tramite posta elettronica certificata, la propria manifestazione di interesse con tutte le garanzie e coperture richieste, sarà valutato dal Comune di Siena come possibile nuovo proprietario dell’altrettanto nuova Robur indipendentemente dal nome che le sarà dato e dal numero di matricola. Tanti i candidati che sembrano essere interessati a far ripartire il Siena dal punto più basso della sua pluricentenaria storia, uno piuttosto conosciuto nel mondo del calcio è Franco Fedeli, già patron di Ternana, Rieti, Ancona e Sambenedettese che tenterà nuovamente la ‘scalata’ dopo essere stato battuto sul filo di lana dalla holding armena appena tre anni fa.

Un altro soggetto con una decennale esperienza nel calcio che risulta avere già inviato la manifestazione di interesse all’amministrazione comunale è Paolo Toccafondi, che con il padre ha gestito per 42 anni il Prato e negli ultimi due è stato patron del Livorno (in Eccellenza e in D) prima di cederlo tre mesi fa a un imprenditore spagnolo. A loro si sono aggiunti anche, secondo il Fedelissimo on line, l’imprenditore napoletano Luca Anastasio, impegnato nel settore marittimo con la sua Augusta Maritime Services e proprietario di una tenuta nel Chianti, e Nicola Di Matteo, decisamente non memorabili le sue esperienza al vertice di Teramo e Grosseto.

Resta assolutamente in lizza anche Simone Giacomini, che ha ceduto le quote della Triestina a una gruppo americano dopo appena dodici mesi di presidenza alabardata e una salvezza in C raggiunta all’ultimo istante, evitando l’ultimo posto in regular season per un soffio e vincendo i playout al 93’.

Entro stanotte Giacomini dovrebbe presentare la manifestazione di interesse dopo alcuni contatti già intercorsi da mesi con il Comune mentre c’è curiosità sul nome dell’imprenditore senese Giovanni Brandani, a secco però di esperienze nel calcio a livello dirigenziale e gestionale.

Domani il sindaco Nicoletta Fabio dovrebbe annunciare il soggetto su cui sarà ricaduta la scelta, realisticamente in serata visto che dalla tarda mattinata gli interessati si avvicenderanno a Palazzo pubblico per i colloqui di persona. Domani sarà un giorno importantissimo anche per l’Acr Siena di Emiliano Montanari: deve infatti corrispondere ai suoi ormai ex tesserati (che hanno fatto la messa in mora) gli emolumenti di giugno, i relativi premi, i tfr e pagare le corpose tasse se vuole anch’egli tentare la strada della richiesta di iscrizione all’Eccellenza (sembra un paradosso invece è la realtà) e se soprattutto vuole evitare il fallimento.

Guido De Leo